США призвали депутатов Грузии отозвать законопроект о прозрачности иностранного влияния

Посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект о прозрачности иностранного влияния, рассмотрение которого проходит в Тбилиси на фоне митингов. Как утверждает американский дипломат, эта инициатива не соответствует интересам Грузии.

«США, Организация Объединённых Наций, Евросоюз, Европейский совет, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который с большой вероятностью стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ», — сказала американский посол журналистам, слова которой приводит ТАСС.

По её мнению, этот закон «окажет разрушительное влияние на организации, работающие в Грузии».

«В этом законе нет необходимости, мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, он не входит в интересы Грузии», — сказала Дегнан.

Ранее обеспокоенность грузинским законом выразили в Госдепе США.

Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, любой грузинский политик, который поддержит закон, будет ответственен за подрыв «евро-атлантических устремлений страны».

Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

При этом представители правящей партии «Грузинская мечта» (парламентское большинство) говорили журналистам, что планируют поддержать законопроект. Если же президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты будут стараться преодолеть его.