Госдеп США обеспокоен инициативой грузинских депутатов о прозрачности иностранного влияния

Любой грузинский политик, который поддержит закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии, будет ответствен за подрыв «евро-атлантических устремлений страны», заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Любой, кто голосует за этот закон, будет ответствен за потенциальную постановку под угрозу евро-атлантического будущего Грузии», — сказал он во время пресс-конференции.

Принятие этого закона в Грузии беспокоит США, отметил он.

Как поясняет РИА Новости, депутаты грузинского движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного народа».

Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

При этом представители правящей партии «Грузинская мечта» (парламентское большинство) говорили журналистам, что планируют поддержать законопроект. Если же президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты будут стараться преодолеть его.

Как ранее сообщал RT, Госдепартамент США готов выделить до $125 тыс. на программу, предполагающую дальнейшую «западную интеграцию» и «демократическое развитие» Грузии.

Также сообщалось о намерениях Госдепартамента выделить до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией. В число приоритетных направлений работы среди прочего должно было войти «укрепление демократии» и «гражданского общества» в стране через искусство.