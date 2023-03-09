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Оппозиция Грузии намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв закона об иноагентах

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Представители оппозиции намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта об иноагентах.
Оппозиция Грузии намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв закона об иноагентах
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе.

«Нам нужно чёткое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», — сказал он, добавив, что они также требуют от властей освобождения задержанных людей при разгоне митингов.

Ранее сообщалось, что за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.

Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах.

Позднее проект закона был отозван.

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