Оппозиция Грузии намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв закона об иноагентах
- AP
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Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
«Нам нужно чёткое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», — сказал он, добавив, что они также требуют от властей освобождения задержанных людей при разгоне митингов.
Ранее сообщалось, что за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.
Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах.
Позднее проект закона был отозван.