Узнать больше

МВД Грузии: за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек

Короткая ссылка
За два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
МВД Грузии: за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Во время акций протеста 7—8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по ст. 353 уголовного кодекса, а по ст. 166 и 173 административного кодекса — в сумме 133 человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время протестов в ночь на четверг, 9 марта, пострадали десять сотрудников МВД, также есть пострадавшие среди гражданских лиц.

Вечером 8 марта сообщалось, что в центре грузинской столицы протестные акции вновь переросли в столкновения с полицией. Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить