МВД Грузии: за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек

За два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Во время акций протеста 7—8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по ст. 353 уголовного кодекса, а по ст. 166 и 173 административного кодекса — в сумме 133 человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время протестов в ночь на четверг, 9 марта, пострадали десять сотрудников МВД, также есть пострадавшие среди гражданских лиц.

Вечером 8 марта сообщалось, что в центре грузинской столицы протестные акции вновь переросли в столкновения с полицией. Митинги начались в Тбилиси днём ранее на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах.