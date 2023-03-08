Задержаны 66 участников протестов, ранены 50 полицейских: что известно о массовых беспорядках в Тбилиси

Вечером 7 марта в столице Грузии прошли беспорядки, поводом для которых стало принятие в первом чтении законопроекта об иноагентах. Протесты переросли в столкновения с полицией, по итогам которых задержали как минимум 66 участников акции. По данным МВД, протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Правоохранительные органы при разгоне толпы применили водомёты и слезоточивый газ.

Вечером 7 марта в Тбилиси прошли массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. Поводом для начала акций протеста стало принятие парламентом страны закона об иноагентах в первом чтении.

В ходе голосования законопроект поддержали 76 депутатов, 13 парламентариев высказались против. Согласно документу, в Грузии предлагается сформировать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, доходы которых на 20% и более состоят из зарубежного финансирования.

В грузинском парламенте заявили, что речь идёт о «грузинской» версии документа, касающейся только юридических лиц. В будущем депутаты рассмотрят «американскую» версию законопроекта, близкую по содержанию к принятому в США в 1938 году закону FARA, который предусматривает статус иностранного агента для физических лиц.

Комментируя решение парламента, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 7 марта заявил, что речь идёт об укреплении суверенитета страны.

«Думаю, ни у кого не появлялось желания осудить, почему в Америке действует подобный закон. Подобный закон также действует и в других странах. Это суверенное решение каждой страны... Мы, наши власти, делаем всё для укрепления суверенитета нашей страны. Это наша главная задача — независимость нашей страны», — приводит его слова Sputnik Грузия.

Между тем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС, поскольку документ «несовместим с ценностями и стандартами» объединения.

Госдеп США также выступил против одобренного в первом чтении законопроекта. Как заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, Вашингтон может ввести санкции против представителей грузинских властей на фоне сложившейся ситуации.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на одобренный парламентом законопроект об иноагентах. По её словам, протестующие представляют «свободную Грузию, которая видит своё будущее в Европе».

После обнародования решения парламента в Тбилиси началась акция протеста, которая впоследствии переросла в столкновения с полицией.

Правоохранительные органы в ходе разгона митинга применили спецсредства, включая водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

В МВД на тот момент заявили, что протест «перешёл за рамки свободы выражения и мирного собрания» и принял насильственный характер.

Согласно опубликованной утром 8 марта информации МВД страны, в ходе беспорядков 66 человек были задержаны. Как подчеркнули в ведомстве, митингующие применяли физическую силу в отношении сотрудников полиции, в том числе бросали в них камни и ёмкости с легковоспламеняющимися средствами.

Кроме того, в ходе беспорядков ранения получили 50 сотрудников правоохранительных органов. Как отметили в МВД Грузии, некоторым из раненых полицейских провели операции, они по-прежнему находятся в медицинских учреждениях. Ранения также получили участники демонстраций, однако их число МВД Грузии не уточнило.

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В связи с инцидентами у здания парламента в Тбилиси начато расследование по уголовным статьям о нападении на сотрудников полиции.

Вместе с тем, как полагают в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих «пропорциональную силу». В МВД пообещали изучить все обстоятельства акций протеста и должным образом отреагировать.

В то же время, как заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, сотрудники грузинской полиции превысили свои полномочия при разгоне демонстрантов.

«Против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержано очень много участников акции», — приводит его слова Интерфакс.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что днём 8 марта акции протеста в Тбилиси продолжатся. По его словам, новый митинг должен начаться в 15:00 по местному времени (14:00 мск).