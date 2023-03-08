МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси
- Gettyimages.ru
«Факты правонарушений, совершённых указанными лицами, будут представлены в суд в установленный законом срок», — приводит сообщение полиции Sputnik Грузия.
8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск).
Беспорядки произошли 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.