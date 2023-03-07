Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, об этом свидетельствуют результаты голосования.

«76 голосов за, 13 против. Законопроект принят в первом чтении», — сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили после проведения процедуры голосования, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что принята в первом чтении «грузинская версия законопроекта», а «американская версия» будет обсуждаться на следующем заседании.

Агентство поясняет, что, согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идёт из-за рубежа.

Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, она также включает уголовную ответственность, говорится в сообщении.

Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

При этом представители правящей партии «Грузинская мечта» (парламентское большинство) говорили журналистам, что планируют поддержать законопроект. Если же президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты будут стараться преодолеть его.

Обеспокоенность грузинским законом выразили в Госдепе США.

Также посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект. Как утверждает американский дипломат, эта инициатива не соответствует интересам Грузии.