Митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск), сообщает Sputnik Грузия.

«Акция протеста анонсирована и сегодня на 15:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Сейчас у здания парламента Грузии нет протестующих, на территории остаются лишь сотрудники правоохранительных органов.

Накануне на проспекте Руставели в столице республики протестующие устроили стычки с полицией, они кидали в силовиков предметы и повредили припаркованные на территории автомобили.

Правоохранители применили водомёты, перцовый спрей и слезоточивый газ.

В МВД Грузии заявили, что форма протеста у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. Участники акции, в частности, начали бросать в сотрудников силовых ведомств «коктейли Молотова».

Беспорядки произошли 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

Обеспокоенность грузинским законом выразили в Госдепе США. Также посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект. Как утверждает американский дипломат, эта инициатива не соответствует интересам Грузии.

Кроме того, законопроект осудил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси.