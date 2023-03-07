Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Об этом она сказала в видеообращении к протестующим. Её слова приводит Sputnik Грузия.
Зурабишвили заявила, что наложит вето на одобренный парламентом закон об иноагентах.
Ранее в Тбилиси протестующие начали бросать в сотрудников силовых ведомств, обеспечивающих правопорядок, «коктейли Молотова».
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.