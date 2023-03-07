Узнать больше

Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Короткая ссылка
Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси.

Об этом она сказала в видеообращении к протестующим. Её слова приводит Sputnik Грузия.

Зурабишвили заявила, что наложит вето на одобренный парламентом закон об иноагентах. 

Ранее в Тбилиси протестующие начали бросать в сотрудников силовых ведомств, обеспечивающих правопорядок, «коктейли Молотова».

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить