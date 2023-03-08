Боррель: грузинский закон об иноагентах противоречит стремлению страны вступить в ЕС

Принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, принятие данного закона является плохим развитием событий для Грузии и грузинского народа.

«Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз», — цитирует ТАСС заявление Борреля.

Он также призвал уважать право грузинских граждан на мирный протест.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.