Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией у парламента заграждение
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Полицейские, в свою очередь, применяют водомёты в отношении толпы участников протестов.
Ранее МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси прекратить насильственные действия и подчиняться законным требованиям полиции.
Среди полицейских и протестующих есть пострадавшие, заявили в министерстве.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.