Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией у парламента заграждение

Протестующие в Тбилиси прорвали заграждение, выставленное полицией у главного входа в парламент Грузии.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Полицейские, в свою очередь, применяют водомёты в отношении толпы участников протестов.

Ранее МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси прекратить насильственные действия и подчиняться законным требованиям полиции.

Среди полицейских и протестующих есть пострадавшие, заявили в министерстве.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.