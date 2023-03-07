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МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси подчиняться требованиям полиции

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МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси прекратить насильственные действия и подчиняться законным требованиям полиции.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что протестующие на проспекте Руставели в грузинской столице применяли против сотрудников МВД различные предметы, включая легковоспламеняющиеся средства.

По данным министерства, во время акции пострадали и протестующие, и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, после чего у здания парламента в Тбилиси начались протесты.

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