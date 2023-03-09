Несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах: в Грузии оппозиция объявила о намерении продолжать протесты

В Грузии прошёл второй день протестов, начавшихся после утверждения в первом чтении законопроекта об иноагентах. За два дня полиция задержала более 130 человек. Начавшийся днём 8 марта митинг в центре Тбилиси поздним вечером перерос в масштабные столкновения протестующих с полицией, в ходе которых участники акции бросали в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова», поджигали и переворачивали автомобили МВД, а также нанесли повреждения зданию парламента. Полиция применяла при разгоне толпы слезоточивый газ и водомёты. Несмотря на объявление решения об отзыве законопроекта, оппозиция заявила о намерении продолжать акции протеста.

В Тбилиси минувшей ночью продолжились массовые беспорядки, поводом для которых послужило принятие 7 марта парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах.

По данным СМИ, начавшиеся вечером 7 марта акции протеста были разогнаны силами полиции в ночь на 8 марта, однако днём в тот же день люди вновь начали собираться в центре Тбилиси.

По данным МВД, возобновившиеся 8 марта акции протеста поначалу проходили мирно, однако позднее один из выступавших на митинге людей призвал собравшихся пикетировать здание парламента. По оценкам Sputnik Грузия, днём 8 марта в центре города уже насчитывалось около 10 тыс. человек.

В ходе последующих событий, отметили в МВД Грузии, протестующие вышли за нормы выражения свободы слова и мирного собрания и нанесли зданию парламента повреждения. Протестующие повредили защитные конструкции вокруг здания парламента, разбили несколько окон и бросали в помещение пиротехнику.

Как заявили в министерстве, полицейские предприняли попытки изгнать агрессивных участников митинга с территории вокруг здания парламента и призвали собравшихся разойтись, однако те не подчинились и стали бросать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова», камни, палки и другие предметы.

Впоследствии участники беспорядков перевернули и подожгли несколько автомобилей МВД, а также нанесли повреждения пожарной машине и фасадам зданий на проспекте Руставели.

Как сообщал корреспондент RT Дон Кортер с места событий, митингующие пытались забросить петарды в окна парламента, а также ломали уличные скамейки и строили из них баррикады.

Кортер также рассказал, что у участников акций были при себе флаги ЕС, Украины и США.

В результате событий минувшей ночи около десяти сотрудников МВД получили ранения. Полицейские задержали 66 человек, в результате чего суммарное количество задержанных за участие в акциях протестов за два дня достигло 133.

Законопроект об иноагентах

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал так называемый законопроект об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), в рамках которого предлагалось сформировать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, доходы которых на 20% и более состоят из зарубежного финансирования.

В соответствии с положениями документа, подпадающие под такие критерии организации обязаны регистрироваться, на них также возлагается обязанность предоставлять финансовую отчётность. За нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).

Инициаторы законопроекта утверждали, что его задачей является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций, тогда как противники инициативы настаивали на том, что документ ведёт к отклонению Грузии от прозападного курса и мешает перспективе вступления страны в Евросоюз. Против закона также высказались в Госдепе США и внешнеполитической службе ЕС.

В грузинском парламенте также планировали рассмотреть «американскую» версию законопроекта, близкую по содержанию к принятому в США в 1938 году закону FARA. Отличие этого документа от грузинской версии заключается в том, что в американской редакции статус иностранного агента также предусмотрен для физических лиц.

При этом, согласно американскому законодательству, за нарушение положений FARA грозит штраф в размере до $250 тыс. или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Между тем на фоне протестов правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», принятие которого в первом чтении стало поводом для массовых беспорядков в Тбилиси.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте политического объединения, документ вызвал в обществе разногласия. Как заявили в партии, законопроект был представлен в ложном свете, в результате чего часть населения оказалась «введена в заблуждение».

«Его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса... Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение, безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект», — приводит фрагмент заявления партии Sputnik Грузия.

Между тем грузинская оппозиция заявила о намерениях продолжать акции протеста, несмотря на объявление решения об отзыве законопроекта. Об этом, в частности, заявил представитель партии «Гирчи — больше свободы!» Цотне Коберидзе.

«Сегодня обязательно будет акция. У молодых людей нет доверия к «Грузинской мечте». Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами», — приводит его слова РИА Новости.

«Повод вывести людей на массовые акции»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к резонансному грузинскому законопроекту об иноагентах. Он отметил, что первопроходцем в практике введения этих законов в конце 1930-х годов стали США.



«Один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон в Соединённых Штатах. Второй вариант был менее похож на закон Соединённых Штатов и был гораздо мягче по своей сути. Но ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения», — сказал Песков.



Вместе с тем он отметил, что беспорядки в соседней стране вызывают обеспокоенность российской стороны.

Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов в беседе с RT отметил, что законопроект об иноагентах в Грузии стал не более чем поводом, чтобы попытаться вывести часть населения на массовые акции неповиновения властям.

Как подчеркнул эксперт, один из вызвавших резонанс законопроектов представляет собой «почти точную копию закона, который действует в США», а второй документ — его адаптация к грузинским реалиям.

«Ничего сверхультраординарного в них не содержится. Подобные законы применяются в порядка 50 странах мира. Но, как я говорил, это стало поводом для представителей условной оппозиции, чтобы попытаться вывести людей на массовые акции, которые были бы направлены против действующего правительства», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что в случае принятия законопроекта документ лишь более чётко на законодательном уровне регулировал бы те организации, которые получают финансирование извне.

«Для этих организаций, очевидно, в случае принятия закона их деятельность будет усложнена. Чем, собственно, и вызваны эти массовые акции», — полагает Денисов.

Как отметил руководитель центра исследований проблем глобализации Александр Чачиа, обсуждаемый в Грузии законопроект по сравнению с действующими в США нормами выглядит «сверхмягким».

«Несмотря на это, поднялась такая же буря негодования в американских правящих кругах, в европейских. Такая же поднялась, когда и Россия приняла аналогичный закон. Хотя и российский закон значительно более мягкий, толерантный и демократичный по сравнению с американским», — сказал Чачиа в беседе с RT.

По его словам, волну негодования в Грузии подняли сами неправительственные организации, которые финансируются западными структурами.

«Сеть этих организаций создавалась в течение 30 лет. Значительная часть наиболее крепких, устойчивых, наиболее активно финансируемых осталась. Это несколько десятков организаций, которые продолжают активную деятельность. Естественно, возможная угроза финансового благополучия взбудоражила и вывела на улицу», — сказал эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин связал акции протеста в Грузии с внешними попытками создать напряжённость у российских границ.

«Видимо, была дана команда решительно выступить против и вообще устроить волнения в Грузии. Исходя из общей политики создания напряжённости вокруг России. Искали слабое звено. Надо сказать, что пытались раскачать Армению, но не очень получилось. Взялись за Грузию», — сказал он в беседе с RT.

Как полагает Жарихин, в Грузии насчитывается много людей, чья деятельность могла бы подпасть под действие закона об иноагентах. «Потому что всякие неправительственные организации свили свои гнёзда, особенно после того, как их попросили из других соседних стран», — пояснил он.