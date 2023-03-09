Парламент Грузии отменил пленарные заседания из-за повреждения здания

Парламент Грузии отменил запланированные на неделе пленарные заседания из-за повреждения здания и инфраструктуры в результате действий митингующих.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт парламента, допуск в здание будет ограничен, в частности для депутатов и журналистов.

Ранее стало известно, что за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.