Парламент Грузии отменил пленарные заседания из-за повреждения здания
Парламент Грузии отменил запланированные на неделе пленарные заседания из-за повреждения здания и инфраструктуры в результате действий митингующих.
- AFP
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт парламента, допуск в здание будет ограничен, в частности для депутатов и журналистов.
Ранее стало известно, что за два дня протестов в Тбилиси задержаны более 130 человек.
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