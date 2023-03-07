Госдеп США не исключил введения санкций из-за ситуации с законом об иноагентах в Грузии

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс не исключил введения санкций против представителей грузинских властей в связи с ситуацией вокруг закона об иноагентах.

В ходе общения с журналистами он не стал говорить, против кого именно могут быть введены ограничения.

При этом Прайс заявил о наличии у Вашингтона набора инструментов, позволяющих в любой стране мира привлечь к ответственности «любого, кто ответственен за подавление прав человека», передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.

Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.