Госдеп США не исключил введения санкций из-за ситуации с законом об иноагентах в Грузии
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В ходе общения с журналистами он не стал говорить, против кого именно могут быть введены ограничения.
При этом Прайс заявил о наличии у Вашингтона набора инструментов, позволяющих в любой стране мира привлечь к ответственности «любого, кто ответственен за подавление прав человека», передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.
Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах.
7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.