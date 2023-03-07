В Тбилиси ﻿спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста

В Тбилиси ﻿спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона акции протеста возле здания грузинского парламента.

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Об этом сообщило РИА Новости. Участники акции выступили против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Ранее парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.