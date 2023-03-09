Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии.

Об этом говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Силы народа».

«Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.

Грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.