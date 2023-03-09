Sputnik: протестующие в Тбилиси строят баррикады из скамеек и мусорных баков
Отмечается, что часть протестующих заблокировала дороги в грузинской столице автомобилями и устроила «сидячую акцию протеста».
Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.
Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.
До этого сообщалось, что спецназ вытеснил протестующих с площади возле парламента в Тбилиси.