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Председатель правящей «Грузинской мечты» Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан»

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан», подобный тому, что в своё время привёл к гражданскому конфликту на Украине. Так он прокомментировал протестные акции, которые переросли в беспорядки в центре Тбилиси.
Председатель правящей «Грузинской мечты» Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан»
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит Sputnik Грузия.

«Что «майдан» принёс Украине? Войну, которая, к сожалению, идёт в этой стране и сегодня. Это результат процессов, которых хотят в Грузии радикалы, поддерживаемые Виолой фон Крамон. Мы будем действовать не в соответствии с повесткой радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества», — сказал политик.

8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Беспорядки произошли 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

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