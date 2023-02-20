ЕК выделит €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии
- РИА Новости
«Одна из основных составляющих программы ЕС для Грузии «Поддержка выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии и управления миграцией» — продвижение реформ сектора правосудия», — отмечается в документе.
Цель тендера заключается в достижении изложенных в программе результатов касательно грузинской системы правосудия.
Объём финансирования составит €4 млн.
Ранее Госдепартамент США сообщал о намерении профинансировать программу, предполагающую «западную интеграцию» и «демократическое развитие» Грузии.