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ЕК выделит €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует заключить контракт, направленный на продвижение реформ сектора правосудия в Грузии. С описанием тендера ознакомился RT.
ЕК выделит €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии
  • РИА Новости

«Одна из основных составляющих программы ЕС для Грузии «Поддержка выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии и управления миграцией» — продвижение реформ сектора правосудия», — отмечается в документе.

Цель тендера заключается в достижении изложенных в программе результатов касательно грузинской системы правосудия.

Объём финансирования составит €4 млн.

Ранее Госдепартамент США сообщал о намерении профинансировать программу, предполагающую «западную интеграцию» и «демократическое развитие» Грузии.

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