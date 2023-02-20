ЕК выделит €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует заключить контракт, направленный на продвижение реформ сектора правосудия в Грузии. С описанием тендера ознакомился RT.

РИА Новости

«Одна из основных составляющих программы ЕС для Грузии «Поддержка выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии и управления миграцией» — продвижение реформ сектора правосудия», — отмечается в документе. Цель тендера заключается в достижении изложенных в программе результатов касательно грузинской системы правосудия. Объём финансирования составит €4 млн. Ранее Госдепартамент США сообщал о намерении профинансировать программу, предполагающую «западную интеграцию» и «демократическое развитие» Грузии.