США выделят грант на поддержку сельского хозяйства в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует увеличить расходы на программу поддержки сельского хозяйства в Грузии на $1,2 млн. С текстом документа ознакомился RT.

Так, общий бюджет сельскохозяйственной программы USAID будет увеличен до $24,3 млн. Предлагаемое увеличение расходов позволит расширить три направления деятельности: гранты на инновации, техническую помощь и развитие партнёрских связей, отмечается в описании документа.

«Это позволит расширить техническую помощь и даст по меньшей мере 50 дополнительным сельхозпредприятиям возможность получать услуги по поддержке экспорта, необходимые для выхода на новые (нероссийские) экспортные рынки», — говорится в тексте документа.

Специалисты USAID подчёркивают, что Грузия — «критически важный союзник США в регионе». Согласно документу, цель американской программы в Грузии на 2020—2025 годы заключается в установлении стратегического партнёрства «для продвижения евроатлантической интеграции и повышения устойчивости к злонамеренному влиянию».

Специалисты USAID поясняют, что основной элемент стратегии заключается в уменьшении зависимости Грузии от экспорта в Россию.

«Диверсификация экспорта, сосредоточенная на снижении зависимости от российских рынков в пользу ЕС и других рынков, не оказывающих злонамеренного влияния, — это основной элемент стратегии программы, призванный обеспечить достижение этой цели развития и содействовать выполнению более широкого спектра задач по противодействию злонамеренному влиянию и по продвижению евроатлантической интеграции в рамках помощи США другим странам», — отмечают в USAID.

Ранее Агентство США по международному развитию направляло $10 млн на укрепление СМИ в Грузии.