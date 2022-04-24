США выделят грант на поддержку сельского хозяйства в Грузии

Короткая ссылка
Оксана Соломатина, Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует увеличить расходы на программу поддержки сельского хозяйства в Грузии на $1,2 млн. С текстом документа ознакомился RT.
США выделят грант на поддержку сельского хозяйства в Грузии
  • Gettyimages.ru

Так, общий бюджет сельскохозяйственной программы USAID будет увеличен до $24,3 млн. Предлагаемое увеличение расходов позволит расширить три направления деятельности: гранты на инновации, техническую помощь и развитие партнёрских связей, отмечается в описании документа.

«Это позволит расширить техническую помощь и даст по меньшей мере 50 дополнительным сельхозпредприятиям возможность получать услуги по поддержке экспорта, необходимые для выхода на новые (нероссийские) экспортные рынки», — говорится в тексте документа.

Специалисты USAID подчёркивают, что Грузия — «критически важный союзник США в регионе». Согласно документу, цель американской программы в Грузии на 2020—2025 годы заключается в установлении стратегического партнёрства «для продвижения евроатлантической интеграции и повышения устойчивости к злонамеренному влиянию».

Специалисты USAID поясняют, что основной элемент стратегии заключается в уменьшении зависимости Грузии от экспорта в Россию.

«Диверсификация экспорта, сосредоточенная на снижении зависимости от российских рынков в пользу ЕС и других рынков, не оказывающих злонамеренного влияния, — это основной элемент стратегии программы, призванный обеспечить достижение этой цели развития и содействовать выполнению более широкого спектра задач по противодействию злонамеренному влиянию и по продвижению евроатлантической интеграции в рамках помощи США другим странам», — отмечают в USAID.

Ранее Агентство США по международному развитию направляло $10 млн на укрепление СМИ в Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить