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США профинансируют «укрепление потенциала партнёров» для борьбы со «злонамеренным влиянием» России

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Виктория Пенькова
Соединённые Штаты готовы выделить более $3 млн на «выстраивание партнёрского потенциала для борьбы со злонамеренным влиянием России». В описании гранта, с которым ознакомился RT, речь среди прочего идёт о вопросах реагирования американских партнёров на деятельность России, связанную с «использованием» химических и биологических агентов в своих целях.
США профинансируют «укрепление потенциала партнёров» для борьбы со «злонамеренным влиянием» России
  • Gettyimages.ru

В документе говорится, что Россия якобы «печально известна применением химических, биологических и радиологических (ХБР) агентов против своих противников». В частности, в гранте упоминаются ситуации с Сергеем Скрипалём и Алексеем Навальным. Напомним, причастность Москвы к этим инцидентам так и не была доказана.

Вместе с тем американские специалисты полагают, что Россия «намеренно совершает нападки на исполнительные органы договоров о нераспространении» с целью подорвать давние партнёрские отношения США с союзниками. Для достижения этой цели Москва, по словам американских специалистов, якобы усиливает дезинформационные кампании.

Для противодействия России в этой сфере в Соединённых Штатах приняли решение запустить новую программу сотрудничества с заинтересованными сторонами. В перечень её целей и направлений деятельности вошли, например, укрепление норм нераспространения, работа с представителями различных ведомств и учреждений в странах-партнёрах, поддержка партнёров в вопросах реагирования на дезинформационные кампании, расширение международного сообщества экспертов в рассматриваемой области и прочее.

«Управление совместного сокращения угроз при бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США будет выстраивать потенциал правительств стран-партнёров для выявления случаев использования Россией... ХБР-веществ и реагирования на них», — говорится в описании гранта.

В список стран — партнёров США, согласно документу, входят Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Словакия, Украина, Грузия, Латвия, Чехия, Казахстан, Турция, Таджикистан и другие.

Бюджет, который Штаты готовы выделить на реализацию инициативы, составляет $3,1 млн. Размер одного гранта может варьироваться от $50 тыс. до $200 тыс.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.

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