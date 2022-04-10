Глава РХБЗ ВС Кириллов заявил об умалчивании США биологической деятельности на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты сознательно умалчивают в международной отчётности о деятельности своих биологических проектов на Украине.

«С момента начала реализации своих проектов на Украине США сознательно умалчивают о них в международной отчётности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность», — сообщил он в беседе с RT.

Кириллов добавил, что в документах отсутствуют данные о проектах США по изучению патогенных биологических агентов, а также о фактах их финансирования Пенгатоном.

«Подобная скрытность — ещё один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине», — рассказал он.

Ранее Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.

Полная версия интервью начальника войск РХБЗ ВС России доступна на сайте RT.