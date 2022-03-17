Начальник РХБЗ заявил, что на Украине создавались компоненты биологического оружия
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Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, российское Минобороны продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий материалов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины.
Кириллов отметил, что документы содержат подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.
«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», — заявил Кириллов.
Также начальник РХБЗ заявил, что работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси.