Начальник РХБЗ заявил, что на Украине создавались компоненты биологического оружия 

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.
Начальник РХБЗ заявил, что на Украине создавались компоненты биологического оружия 
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Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, российское Минобороны продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий материалов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины.

Кириллов отметил, что документы содержат подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.

«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», — заявил Кириллов.

Также начальник РХБЗ заявил, что работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси.

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