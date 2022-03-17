РХБЗ: работы с летучими мышами проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси

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Работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси, сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
РХБЗ: работы с летучими мышами проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси
  • © EvgeniyShkolenko

«Изучение документов в части проекта П-781... показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Р. Лугара в Тбилиси», — сказал он.

По его словам, общие затраты Пентагона на реализацию проекта на Украине и в Грузии составили $1,6 млн, большую часть из которых получила Украина — как основной исполнитель.

«Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568», — заявил Кириллов.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

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