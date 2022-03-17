Минобороны России: в Харькове под контролем США изучали заражение людей летучими мышами

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

«Хочу подчеркнуть, что согласно документам, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — сказал Конашенков.

По его словам, «в рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа».

«Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — сообщил Конашенков.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.