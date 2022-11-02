МИД России: будем добиваться ответа от Европы по инцидентам с Навальным и Скрипалями

Россия продолжит добиваться от Великобритании и ФРГ ответов на поставленные вопросы, связанные с инцидентами с Сергеем и Юлией Скрипаль, а также с Алексеем Навальным.

Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Мы решительно настроены на установление истины в указанных инцидентах и продолжим требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающих ответов на все поставленные нами в данной связи вопросы», — цитирует Воронцова РИА Новости.

По его словам, Москва категорически отвергает голословные обвинения Запада в применении веществ нервно-паралитического действия.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.

2 сентября 2022 года посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявил об отсутствии материалов от Запада по запросам России по делу Алексея Навального.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России по ситуации с Навальным.