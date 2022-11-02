МИД России: будем добиваться ответа от Европы по инцидентам с Навальным и Скрипалями
- РИА Новости
Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«Мы решительно настроены на установление истины в указанных инцидентах и продолжим требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающих ответов на все поставленные нами в данной связи вопросы», — цитирует Воронцова РИА Новости.
По его словам, Москва категорически отвергает голословные обвинения Запада в применении веществ нервно-паралитического действия.
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.
2 сентября 2022 года посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.
Также Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявил об отсутствии материалов от Запада по запросам России по делу Алексея Навального.
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России по ситуации с Навальным.