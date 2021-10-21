Шульгин привёл примеры пустых ответов стран Запада по ситуации с Навальным

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным.

«Приведу два примера. Немцев мы спросили, кто был тот таинственный человек на борту санитарного самолёта, который сопровождал Навального из Омска в Берлин. Ответ немецкой стороны: санитарный самолёт был зафрахтован частной компанией, представителей правительства ФРГ или других ведомств официальных ФРГ на его борту не было», — отметил Шульгин.

По его словам, ответ очень неубедительный, поскольку слабо верится в то, что федеральное правительство не располагало списком пассажиров и лиц, находившихся на борту этого самолёта.

Шульгин выразил мнение, что представители Германии «явно что-то скрывают», причём не только от России, «но и от своих собственных депутатов бундестага».

«Другой пример: англичан мы спросили, какую роль играет во всём этом мутном деле новоиспечённая подданная британской короны госпожа Певчих, о которой известно, что она находится под опекой британских спецслужб. Ответ английской стороны: роль госпожи Певчих в антикоррупционной деятельности Навального задокументирована в СМИ. Мы спрашиваем одно — нам отвечают другое», — заявил Шульгин.

Он отметил, что то же самое относится ко всем остальным вопросам, «будь то химическая формула вещества, которое якобы было обнаружено в организме Навального» или «пресловутая бутылка с отпечатками, со следами пальцев или со следами химического вещества».

«Вот такая картина складывается, на основании которой мы говорим о том, что западные партнёры дали нам пустые, бессодержательные ответы», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессодержательными ответы западных стран по ситуации с Навальным.

8 октября Министерство иностранных дел России опубликовало направленный в ОЗХО встречный демарш в ответ на выпад в адрес Москвы 45 государств в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.