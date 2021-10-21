Захарова назвала бессодержательными ответы западных стран по ситуации с Навальным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос RT DE, какова реакция российской стороны на ответы Великобритании, Франции, Германии и Швеции на заданные Москвой вопросы по ситуации с Алексеем Навальным. Она отметила, что ответы этих государств являются, по сути, бессодержательными. 
Захарова назвала бессодержательными ответы западных стран по ситуации с Навальным
  • © МИД России

«Это такие отписки, которые сформулированы в жанре мегафонной дипломатии с устаревшими обвинительными тезисами в любимой стилистике хайли лайкли», — заявила представитель МИД России на брифинге.

По её словам, коллеги не предоставили никаких запрошенных Россией сведений, которые имеют важное значение для надлежащего завершения начатой МВД России проверки.

Также она заявила, что пустые ответы с абсолютно ничем не подкреплёнными выпадами в адрес России поступили синхронно.

«Всё это лишь подтверждает, что против России продолжает разыгрываться такая настоящая глобальная провокация. В её основе лежит махровая русофобия, которая, к сожалению, проводится рядом сил в Евросоюзе и, конечно, в НАТО», — сказала Захарова, добавив, что Москва продолжит добиваться детальных ответов на все вопросы. 

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью RT заявил, что российская сторона ответила на запрос 45 стран ОЗХО по ситуации с Навальным и направила встречный запрос Франции, Швеции, ФРГ и техсекретариату организации.

8 октября Министерство иностранных дел России опубликовало направленный в ОЗХО встречный демарш в ответ на выпад в адрес Москвы 45 государств в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

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