МИД России направил встречный демарш в ОЗХО в ответ на запрос по делу Навального

Министерство иностранных дел России опубликовало направленный в ОЗХО встречный демарш в ответ на выпад в адрес Москвы 45 государств в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

В частности, российская сторона считает ответы ФРГ на поставленные ей вопросы по данному делу неудовлетворительными, а ответов от Франции и Швеции до сих пор не получила, что является прямым нарушением IX Конвенции о запрещении химоружия.

В документе, опубликованном на сайте министерства, российская сторона просит секретариат ОЗХО предоставить видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата «сначала при отборе биопроб у Навального в клинике «Шарите», а затем при их разделении и опечатывании для передачи в лаборатории.

Также Россия требует проинформировать о «любых других действиях секретариата» в рамках содействия, которое он оказал ФРГ по инциденту с Навальным.

«Данная информация имеет важное значение в связи с проводимой российскими правоохранительными органами, предусмотренной законодательством Российской Федерации доследственной проверкой, направленной на определение возможных признаков состава преступления и (при наличии таковых) возбуждение уголовного дела», — напомнили в МИД.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью RT заявил, что российская сторона ответила на запрос 45 стран ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и направила встречный запрос Франции, Швеции, ФРГ и техсекретариату организации.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.

Шульгин отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне нестыковки в докладе о ситуации с Навальным.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.