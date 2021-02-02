Лавров заявил об основаниях считать ситуацию с Навальным инсценировкой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российской стороны есть основания считать, что ситуация с Алексеем Навальным была инсценировкой.
Лавров заявил об основаниях считать ситуацию с Навальным инсценировкой
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Лавров отметил, что ФРГ до сих пор не предоставила России никаких доказательств «отравления» Навального.

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно или... сам пациент не разрешает», — значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления данных по Навальному.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что публикации расследований об «отравлении» Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

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