Путин прокомментировал расследования об «отравлении» Навального

Публикации расследований об «отравлении» Алексея Навального являются легализацией материалов американских спецслужб, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это», — сказал глава государства.

По его словам, это значит, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

«А если это правильно, то тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что травить нужно, кому он нужен-то? Если бы спецслужбы хотели, наверное, довели бы до конца», — добавил он.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения западных СМИ о двух попытках «отравить» Навального говорят об отсутствии у партнёров этики.