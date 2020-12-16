Лавров прокомментировал сообщения о двойном «отравлении» Навального
- РИА Новости
«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнёров отсутствует наличие каких-либо этических норм и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Загребе.
По его словам, это также говорит о «нежелании выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».
Лавров назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата» по данным сообщениям.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Sunday Times о якобы двух попытках отравления Навального, назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал как bullshit.