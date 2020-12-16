Лавров прокомментировал сообщения о двойном «отравлении» Навального

Короткая ссылка
Сообщения западных СМИ о двух попытках «отравить» Алексея Навального говорят об отсутствии у партнёров этики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал сообщения о двойном «отравлении» Навального
  • РИА Новости

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнёров отсутствует наличие каких-либо этических норм и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Загребе.

По его словам, это также говорит о «нежелании выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».

Лавров назвал ущербной позицию «раз Москва молчит, значит, виновата» по данным сообщениям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Sunday Times о якобы двух попытках отравления Навального, назвал издание «воскресным чтивом в халате», а саму новость охарактеризовал как bullshit.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить