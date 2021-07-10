Шульгин прокомментировал нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин прокомментировал RT проект доклада ОЗХО, в котором упоминается ситуация вокруг Алексея Навального и утверждается, что 20 августа 2020 года «секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина».

Как ранее уже отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «20 августа Алексей Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием».

Шульгин рассказал, что российская сторона потребовала дать исчерпывающие объяснения на этот счёт.

«Потому что если это действительно окажется так (а серьёзных оснований сомневаться у нас пока нет), то это может означать только одно — вся неприглядная история «шита белыми нитками», срежиссирована извне с вполне понятными целями. Пока мы не получили сколько-нибудь вразумительных и доказательных объяснений на данный счёт. Все они свелись к утверждению, что «произошла какая-то техническая ошибка». Приложим максимум усилий, чтобы в конечном итоге докопаться до истины», — сказал дипломат.

Шульгин подтвердил, что в любом случае это «прокол» ОЗХО хотя бы потому, что доклад «западные коллеги» хотели направить на конференцию государств — участников КЗХО «без всякого рассмотрения».

«И нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы этого не допустить. Более того, проект доклада без согласования и даже без ведома государств-участников был направлен в ГА ООН. Сейчас в рамках ОЗХО с нашей подачи ведётся внутреннее расследование, как такое могло случиться», — сказал он.

Шульгин подчеркнул, что в ситуации вокруг Навального «ещё далеко не всё закончено»: слишком много «нестыковок, несоответствий и белых пятен».

Ранее в МИД отметили, что «западные коллеги идут ко дну со своей историей про отравление химоружием».

По словам Захаровой, на подготовку заявки для оказания технической помощи группой ОЗХО необходимо время. Она также обратила внимание на то, что для её составления «Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО».

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.