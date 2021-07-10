Захарова: Запад «идёт ко дну» с историей про якобы отравление Навального химоружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные коллеги «идут ко дну» с историей про якобы отравление Алексея Навального химоружием.

Об этом она написала в своём канале в Telegram.

Как пояснила Захарова, с 6 по 9 июля 2021 состоялась 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, на которой был представлен проект доклада ОЗХО об осуществлении конвенции о запрещении химического оружия.

В первой главе доклада под названием «Проверка» в разделе «Техническая помощь государству-участнику» говорится, что по просьбе Германии 20 августа 2020 года «секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина».

«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием. А ведь ещё указано, что была «просьба Германии», — написала она.

Также Захарова отметила, что на подготовку соответствующей заявки необходимо время, к тому же для её составления «Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО».

Как отметила представитель МИД России, эту ситуацию постпред Германии объяснила якобы опечаткой.

«Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», — подчеркнула она.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российской стороны есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.