Шульгин рассказал о молчании ОЗХО в ситуации с нестыковкой в докладе о Навальном

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россию настораживает позиция технического секретариата ОЗХО, который держит паузу на фоне ситуации с нестыковкой в докладе ОЗХО о ситуации с Алексеем Навальным.

«Обращает на себя внимание позиция технического секретариата, который держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали. Как мы говорим, играет в молчанку. Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с техсекретариатом в прошлом. Настораживает ли это нас? Да, потому что вся эта мутная история с якобы «отравлением» Навального была использована определённой группой стран для развязывания новой антироссийской кампании», — сказал он.

По его словам, приходится констатировать, что «технический секретариат установил и до сих пор поддерживает густую дымовую завесу вокруг этого дела о так называемом отравлении».

Также Шульгин заявил, что он не припомнит ни одной такой ошибки с датами в отчётах ОЗХО, «тем более чреватой такими серьёзными политическими последствиями».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из недавнего доклада ОЗХО следует, что «20 августа Алексей Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием».

По словам Захаровой, на подготовку заявки для оказания технической помощи группой ОЗХО необходимо время. Она также обратила внимание на то, что для её составления «Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО».

Шульгин в беседе с RT рассказал, что российская сторона задала вопрос техсекретариату ОЗХО, но «они отмалчивались». При этом представитель комиссии ФРГ заявила, что, «по всей видимости, секретариат что-то напутал» и «что имеет место какая-то опечатка или описка».

Шульгин отметил, что поверить данным оправданиям сложно, так как такие документы обычно готовятся коллективом авторов.