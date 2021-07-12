Шульгин рассказал об оправданиях ФРГ из-за нестыковок в версии ОЗХО об «отравлении» Навального

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал RT об оправданиях ФРГ из-за нестыковок в версии ОЗХО об «отравлении» Алексея Навального.

«Мы задали техническому секретариату вопрос о 20 августа 2020 года — они отмалчивались, никакого желания объясняться с нами не было. Им на помощь пришла представитель комиссии ФРГ, которая сказала, что, по всей видимости, секретариат что-то напутал. Она надавила на то, что имеет место какая-то опечатка или описка», — сказал он.

Шульгин отметил, что поверить данным оправданиям сложно, так как такие документы обычно готовятся коллективом авторов.

«История с отравлением активно поддерживается западными делегациями. Она, очевидно, направлена на сдерживание России», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из недавнего доклада ОЗХО следует, что «20 августа Алексей Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием».

По словам Захаровой, на подготовку заявки для оказания технической помощи группой ОЗХО необходимо время. Она также обратила внимание на то, что для её составления «Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО».

После этого Шульгин рассказал, что российская сторона потребовала дать исчерпывающие объяснения на этот счёт.