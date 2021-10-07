Шульгин рассказал о направленном Россией ответе 45 странам ОЗХО

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT заявил, что Россия ответила на запрос 45 стран ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и направила встречный запрос Франции, Швеции, ФРГ и техсекретариату организации.

Шульгин рассказал, что утром 7 октября ему больше часа не давали возможности выступить с заявлением по данной ситуации. По его словам, предлоги были совершенно разные.

По словам постпреда, он резонно спрашивал коллег из США и Великобритании, которые были в числе «45 встревоженных государств», неужели они не считают важным, что скажет Россия и что она думает на этот счёт. Он отметил, что представители других стран не проявляли желания услышать российскую сторону. Шульгин подчеркнул, что «это всё наводит на мысль о том, что, к сожалению, цели устроителей этой акции явно другие».

Он добавил, что ему удалось после «жесточайшего сопротивления со стороны США и Великобритании» сделать важное заявление.

«Мы сообщили о том, что нами подготовлена нота в адрес технического секретариата с приложением материалов, которые представляются нами в порядке ответа на запрос 45 государств по ст. 9 п. 2 химической конвенции, и одновременно мы формулируем встречный запрос в рамках того же самого положения... Ожидаем, что ФРГ, Франция, Швеция, также техсекретариат всё-таки ответят...» — заявил Шульгин.

По словам Шульгина, 7 октября он лично всё это вручил лично гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу.

«Мы ожидаем ответа от наших партнёров в десятидневный срок, установленный химконвенцией. Мяч на их стороне», — заявил он.

Постпред России также считает, что западные страны продвигают свою «узкокорыстную политическую повестку дня» и хотят ввести новые санкции. Он отметил, что Россия даст достойный ответ в случае введения санкций.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть основания считать, что ситуация с Навальным была инсценировкой.

Постпред России при ОЗХО отмечал, что Россию настораживает позиция технического секретариата организации, который молчит на фоне ситуации с нестыковкой в докладе о ситуации с Навальным.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.