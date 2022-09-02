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Посольство России потребовало от МИД Британии предоставить информацию о Скрипалях

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Посольство России в Лондоне обратилось к британскому МИД с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль.
Посольство России потребовало от МИД Британии предоставить информацию о Скрипалях
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырёх с половиной лет российская сторона остаётся в неведении относительно судьбы двух наших граждан — Сергея и Юлии Скрипаль, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации о состоянии их здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении», — говорится в заявлении посольства, которое приводит ТАСС.

1 сентября дипмиссия в очередной раз официально обратилась в МИД королевства.

«Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства», — отметили дипломаты.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия обвинила в произошедшем Россию, при этом в Москве осудили попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с отравлением Скрипалей была поводом для организации атаки на Россию.

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