Захарова высказалась о попытках Лондона переложить ответственность на Москву по делу Скрипалей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — сказала она.

Вместе с этим Захарова отметила, что российская сторона подтверждает готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов по данному вопросу.

Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.