Захарова высказалась о попытках Лондона переложить ответственность на Москву по делу Скрипалей

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.
Захарова высказалась о попытках Лондона переложить ответственность на Москву по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — сказала она.

Вместе с этим Захарова отметила, что российская сторона подтверждает готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов по данному вопросу.

Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.

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