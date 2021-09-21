Захарова высказалась о попытках Лондона переложить ответственность на Москву по делу Скрипалей
- РИА Новости
«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — сказала она.
Вместе с этим Захарова отметила, что российская сторона подтверждает готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов по данному вопросу.
Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.