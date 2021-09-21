В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери

Британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

Об этом сообщается на странице службы уголовного преследования Британии в Twitter.

«Мы разрешили британской полиции предъявить обвинение третьему подозреваемому — Сергею Федотову — в связи с нападением в Солсбери с использованием «Новичка» в 2018 году», — говорится в заявлении.

На странице самой полиции в Twitter указывается, что Сергей Федотов — это псевдоним россиянина Дениса Сергеева, который якобы работает на российские спецслужбы.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.