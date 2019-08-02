Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей
- РИА Новости
«В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании оставило без внимания уже 80 дипломатических нот, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи.
«Российская сторона решительно настроена на установление истины о событиях в Солсбери», — подчёркивают в российском посольстве.
В июле российское посольство оценило ход расследования инцидента в Солсбери.