Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании оставило без внимания уже 80 дипломатических нот, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи.

«Российская сторона решительно настроена на установление истины о событиях в Солсбери», — подчёркивают в российском посольстве.

В июле российское посольство оценило ход расследования инцидента в Солсбери.