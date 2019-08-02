Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Отмечается, что Министерство иностранных дел Великобритании оставило без внимания уже 80 дипломатических нот, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. 

«Российская сторона решительно настроена на установление истины о событиях в Солсбери», — подчёркивают в российском посольстве. 

В июле российское посольство оценило ход расследования инцидента в Солсбери. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить