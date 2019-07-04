Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери

Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.

«Линия британской стороны со всей очевидностью завела двусторонние отношения в тупик, нанесла ущерб способности Великобритании реализовывать свои внешнеполитические интересы как на российском направлении, так и по широкой международной повестке дня», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как указали в посольстве, «остаются без ответа более 80 дипломатических

нот, направленных в Форин Офис» по делу Скрипалей.

В посольстве отметили, что Лондон по-прежнему «придерживается воинственной риторики в отношении России», при каждой удобной возможности заявляя о «неопровержимых доказательствах» причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.