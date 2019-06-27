Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

«Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьёзных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек», — заявил он.

В декабре 2018 года Путин назвал ситуацию со Скрипалями поводом для атаки на Россию.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.