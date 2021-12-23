Путин заявил об отсутствии материалов от Запада по запросам России по делу Навального

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии материалов от Запада по запросам России по делу Алексея Навального.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации — дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот «Новичок» или как его там — ну дайте хотя бы», — ответил Путин.

Он напомнил о предложении российской стороны отправить своих специалистов для совместной работы по данному делу.

«Ну ладно, не хотите — предложили, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмём пробы, проверим. Дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю — ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить», — сказал Путин.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью RT привёл примеры бессодержательных ответов западных стран на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным.

8 октября Министерство иностранных дел России опубликовало направленный в ОЗХО встречный демарш в ответ на выпад в адрес Москвы 45 государств в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.