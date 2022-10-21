Узнать больше

В США задумались, как «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
В Исследовательском центре конгресса США предлагают рассмотреть, как США могут «помочь» странам Центральной Азии снизить их зависимость от России. В частности, новый доклад американской правительственной службы посвящён укреплению отношений с Казахстаном. С документом ознакомился RT.
В США задумались, как «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Специалисты Исследовательской службы конгресса подчёркивают, что Казахстан является партнёром США в таких областях, как борьба с терроризмом, обеспечение региональной безопасности и нераспространение ядерного оружия.

Вместе с тем, по мнению составителей доклада, Казахстан проводит политические реформы, сталкиваясь с целым рядом внутренних и международных вызовов.

«Конгресс может рассмотреть, какие существуют возможности для развития американо-казахстанских отношений с учётом меняющейся геополитики и как США могли бы эффективно поддержать демократизацию в Казахстане», — предлагают американские специалисты.

Кроме того, согласно документу, некоторые аналитики рассматривают Казахстан как потенциальный путь уклонения России от санкций, тогда как казахстанские официальные лица заявляют о своем намерении соблюдать американские и европейские санкции.

«Члены Конгресса могут рассмотреть вопрос о том, как вовлечение США может помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, несмотря на то, что потенциальным бенефициаром любого такого отдаления некоторые наблюдатели считают Китай», — отмечают в американской правительственной службе.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить финансирование на «укрепление культурных, образовательных и профессиональных связей» с Казахстаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить