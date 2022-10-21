В США задумались, как «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России

В Исследовательском центре конгресса США предлагают рассмотреть, как США могут «помочь» странам Центральной Азии снизить их зависимость от России. В частности, новый доклад американской правительственной службы посвящён укреплению отношений с Казахстаном. С документом ознакомился RT.

Специалисты Исследовательской службы конгресса подчёркивают, что Казахстан является партнёром США в таких областях, как борьба с терроризмом, обеспечение региональной безопасности и нераспространение ядерного оружия.

Вместе с тем, по мнению составителей доклада, Казахстан проводит политические реформы, сталкиваясь с целым рядом внутренних и международных вызовов.

«Конгресс может рассмотреть, какие существуют возможности для развития американо-казахстанских отношений с учётом меняющейся геополитики и как США могли бы эффективно поддержать демократизацию в Казахстане», — предлагают американские специалисты.

Кроме того, согласно документу, некоторые аналитики рассматривают Казахстан как потенциальный путь уклонения России от санкций, тогда как казахстанские официальные лица заявляют о своем намерении соблюдать американские и европейские санкции.

«Члены Конгресса могут рассмотреть вопрос о том, как вовлечение США может помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, несмотря на то, что потенциальным бенефициаром любого такого отдаления некоторые наблюдатели считают Китай», — отмечают в американской правительственной службе.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить финансирование на «укрепление культурных, образовательных и профессиональных связей» с Казахстаном.