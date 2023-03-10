«Имеют ту же природу»: Лавров сравнил события в Грузии с «евромайданом»

Стартовавшие в Тбилиси протесты очень похожи на события, произошедшие на «майдане», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, нет никаких сомнений в том, что митинги против закона об иноагентах был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти в Грузии. При этом в Кремле констатировали, что чья-то «видимая рука» старается добавить к событиям антироссийские элементы. Ранее депутаты парламента Грузии большинством голосов проголосовали во втором чтении против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал массовые протестные акции в стране.

События в Грузии напоминают киевский «майдан», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — подчеркнул Лавров.

При этом министр отметил, что события «оркестрируются извне»: «Они имеют ту же природу — это то же желание создать раздражитель на границах России».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что ситуация, которая послужила триггером для народных волнений в Грузии, не имеет никакого отношения к Российской Федерации.

«Россия здесь вообще ни при чём ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», — сказал он.

Песков также обратил внимание на появление рисков провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии.

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«Одновременно мы видим, что чья-то рука... Нельзя сказать «невидимая» — она вполне видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, она обращается из Америки. И чья-то «видимая» рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков подчёркивал, что Москва не имеет никакого отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, напомнив, что первопроходцем в практике введения подобных законов в конце 1930-х годов стали США.

Снятие закона

В пятницу, 10 марта, депутаты парламента Грузии отказались от дальнейших действий с законопроектами об иностранных агентах.

Так, во втором чтении по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния» против документа проголосовали 35 депутатов, воздержались — 58, ещё один проголосовал за.

При этом второй законопроект (так называемая американская версия) — «О регистрации иностранных агентов» — был отозван представителями общественного движения «Сила народа».

В первом документе применяется термин «агент иностранного влияния», а не «иностранный агент». При этом под статус «агента иностранного влияния» могут подпасть только СМИ и некоммерческие юридические лица — в этом его отличие от второй, американской версии, согласно которой под действие закона, помимо СМИ, подпадают все физические и юридические лица.

«Многие считают, что закон «О прозрачности иностранного влияния» должен был быть принят, но для нас как ответственной политической силы имеет чрезвычайное значение, чтобы общество не раскололось и чтобы противостояние не имело какой-либо перспективы развития. Исходя из этого, принятое решение правильное и государственное», — заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Напомним, что в Тбилиси с 7 марта проходят акции протеста, перерастающие в масштабные столкновения между демонстрантами и полицейскими. Так, корреспондент RT Дон Кортер с места событий сообщал, что митингующие пытались забросить петарды в окна парламента, а также ломали уличные скамейки и строили из них баррикады. Для разгона протестующих силовики применили водомёты и слезоточивый газ. По последним данным, пострадали 58 сотрудников МВД Грузии, задержаны были 133 человека.

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Как заявил в разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев, отзыв резонансного законопроекта «не сможет никак повлиять на развивающиеся события», так как они лишь повод для протестов.

«Есть конкретные заказчики этих акций, которые даже не скрывают этого. Их цель — разрыв отношений с Россией, — сказал эксперт. — Сейчас пойдут намёки на то, что сложились идеальные обстоятельства для того, чтобы вернуть военным путём потерянные для Тбилиси регионы — Абхазию и Южную Осетию. Грузию будут толкать на то, чтобы она открыла второй фронт против России на Кавказе, и на то, чтобы она помогла окончательно изолировать от России Армению».

В свою очередь, эксперт по Северному Кавказу Андрей Арешев также полагает, что ситуация может обрести более радикальный характер.

«Причём радикализироваться по указке иностранных кукловодов. Мы видим, что Зеленский уже поддержал грузинских протестующих. По большому счёту всё будет зависеть от того, сочтут на Западе цели беспорядков достигнутыми или продолжат давить», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, внешние силы попытаются добиться обострения отношений между Москвой и Тбилиси, учитывая известные неурегулированные вопросы между двумя странами: «Сложно сказать, насколько они будут поднимать градус и насколько далеко пойдут. Сценарии могут быть разные, в том числе и самые жёсткие».