Госдеп США посоветовал правящей партии Грузии не возвращаться к закону об иноагентах
Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы приветствуем решение отозвать законопроект... Мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, потому что оно несовместимо с грузинскими и евро-атлантическими ценностями», — сказал он.
Акции протеста начались в Тбилиси на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах, предлагающего создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.
Позднее проект закона был отозван.
Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.
Некоторые участники протестов потребовали отставки правительства республики.