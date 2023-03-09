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Госдеп США посоветовал правящей партии Грузии не возвращаться к закону об иноагентах

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Госдеп США приветствует отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. В Вашингтоне призвали власти республики не возвращать его в повестку.

Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы приветствуем решение отозвать законопроект... Мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, потому что оно несовместимо с грузинскими и евро-атлантическими ценностями», — сказал он.

Акции протеста начались в Тбилиси на фоне принятия парламентом страны в первом чтении закона об иноагентах, предлагающего создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

Позднее проект закона был отозван.

Представители оппозиции заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

Некоторые участники протестов потребовали отставки правительства республики.

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