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Участники протестов в Тбилиси потребовали отставки правительства

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На акции протеста в Тбилиси группа военных ветеранов грузинской армии призвала правительство Грузии уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.
Участники протестов в Тбилиси потребовали отставки правительства
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Об этом сообщил Интерфакс.

Человек, назвавшийся ветераном армии, заявил с трибуны, что действующие власти Грузии неспособны «вести страну в направлении Европы». 

«Это правительство должно уйти в отставку», — сказал он.

Кроме того, он высказался о необходимости проведения досрочных выборов в парламент.

Отмечается, что часть протестующих, включая лидеров оппозиционных партий, выразила солидарность с ним, подняв руки.

Ранее сообщалось, что в столице Грузии продолжаются акции протеста, начавшиеся после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах. 

Авторы вызвавшего резонанс законопроекта объявили о намерениях отозвать документ, однако оппозиционные партии высказались в пользу продолжения акций протеста.

RT ведёт текстовую и видеотрансляцию протестов.

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