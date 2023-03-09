Участники протестов в Тбилиси потребовали отставки правительства
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Об этом сообщил Интерфакс.
Человек, назвавшийся ветераном армии, заявил с трибуны, что действующие власти Грузии неспособны «вести страну в направлении Европы».
«Это правительство должно уйти в отставку», — сказал он.
Кроме того, он высказался о необходимости проведения досрочных выборов в парламент.
Отмечается, что часть протестующих, включая лидеров оппозиционных партий, выразила солидарность с ним, подняв руки.
Ранее сообщалось, что в столице Грузии продолжаются акции протеста, начавшиеся после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах.
Авторы вызвавшего резонанс законопроекта объявили о намерениях отозвать документ, однако оппозиционные партии высказались в пользу продолжения акций протеста.