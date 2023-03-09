В Тбилиси протестующие собрались на новую акцию протеста
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09 марта 2023
Инициаторы введения соответствующих изменений утверждали, что документ разработан для обеспечения прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций, однако противники инициативы настаивали на том, что документ повлечёт за собой отклонение Грузии от прозападного курса.
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Документом предлагалось сформировать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, доходы которых на 20% и более состоят из зарубежного финансирования. Согласно законопроекту, подпадающие под такие критерии организации обязаны регистрироваться, на них также возлагается обязанность предоставлять финансовую отчётность. За нарушения предусмотрен штраф в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).
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Массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались вечером 7 марта. Поводом для их начала послужило принятие в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», получившего известность как закон об иноагентах.
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Как сообщает Sputnik Грузия, протестующие вечером 9 марта начали собираться у здания парламента в центре Тбилиси. Впоследствии демонстранты перекрыли проспект Руставели.
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В Тбилиси продолжаются акции протеста, стартовавшие 7 марта на фоне одобрения парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах. RT начинает текстовую трансляцию о ситуации в грузинской столице.