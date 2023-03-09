В Тбилиси протестующие собрались на новую акцию протеста

В столице Грузии продолжаются акции протеста, начавшиеся после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об иноагентах. За два дня беспорядков задержаны более 130 человек. Авторы вызвавшего резонанс законопроекта объявили о намерениях отозвать документ, однако оппозиционные партии высказались в пользу продолжения акций протеста. RT ведёт текстовую и видеотрансляцию протестов.